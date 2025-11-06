Czwartek, 06 listopada 2025 r. 
O praktyce uważności w Książnicy Pomorskiej

Data publikacji: 06 listopada 2025 r. 13:17
Ostatnia aktualizacja: 06 listopada 2025 r. 17:13
Fot. materiały organizatora  

Książnica Pomorska przy ul. Podgórnej w Szczecinie zaprasza na spotkanie z Wiolą Górną – certyfikowaną nauczycielką mindfulness, pedagożką i terapeutką, która od lat towarzyszy ludziom w drodze do większego spokoju, kontaktu ze sobą i wewnętrznej równowagi.

Uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest uważność i jak ją praktykować na co dzień, jak życzliwie odnosić się do siebie w trudnych momentach, jak zatrzymać się w biegu i nawiązać głębszy kontakt z tym, co naprawdę ważne. W programie: krótka praktyka mindfulness, przestrzeń na pytania i refleksję oraz inspiracje do dalszej drogi rozwoju osobistego.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek o godz. 17.30 w sali im. Zbigniewa Herberta.

