O praktyce uważności w Książnicy Pomorskiej

Fot. materiały organizatora

Książnica Pomorska przy ul. Podgórnej w Szczecinie zaprasza na spotkanie z Wiolą Górną – certyfikowaną nauczycielką mindfulness, pedagożką i terapeutką, która od lat towarzyszy ludziom w drodze do większego spokoju, kontaktu ze sobą i wewnętrznej równowagi.

REKLAMA

Uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest uważność i jak ją praktykować na co dzień, jak życzliwie odnosić się do siebie w trudnych momentach, jak zatrzymać się w biegu i nawiązać głębszy kontakt z tym, co naprawdę ważne. W programie: krótka praktyka mindfulness, przestrzeń na pytania i refleksję oraz inspiracje do dalszej drogi rozwoju osobistego.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek o godz. 17.30 w sali im. Zbigniewa Herberta.

(K)

REKLAMA