Nowy teledysk szczecińskiego didżeja. Czy poznajesz te miejsca Szczecina?

"Francuski Łącznik" to singiel zapowiadający najnowszą EP-kę Tropików, czyli producenckiego projektu szczecińskiego didżeja Michała Urbana. Premiera do teledysku odbyła się w piątek (20 maja) na kanale YouTube.

W teledysku, produkcji firmy "Kinomotiv", wykorzystano zdjęcia taty Michała (który był marynarzem) z podróży za ocean w latach osiemdziesiątych.

- Mieliśmy do dyspozycji niesamowity zestaw slajdów z albumów rodzinnych Michała. Przebrnęliśmy przez setki, aby wybrać kilka z nich i zestawić z krajobrazem Szczecina. W ramce kliszy można nieco oszukać i stworzyć analogię tych miejsc dzięki uwypukleniu pewnych szczegółów. Stwierdziliśmy, że jest to ciekawy punkt wyjścia do rowerowej przejażdżki za ocean i muzyki, która pobudza nas i klimatem zabiera na wycieczkę w tropiki. Tropiki mogą być wszędzie, kwestia wyobraźni - mówi Michał Bączyński, który razem z Piotrem Gołdychem odpowiadał za zdjęcia.

Singiel zapowiada EP-kę, która ukaże się 3 czerwca sumptem "U Know Me Records": "Instrumentalne, housowe numery uszyte na miarę nadchodzącego letniego sezonu. Tropiki jak nikt inny potrafi wyciągnąć słońce zza szarych polskich bloków, co dobitnie pokazuje w swoim teledysku" - informują producenci.

(MON)