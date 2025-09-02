Nowy sezon artystyczny w Teatrze Współczesnym. Jubileusz i czekanie na nową siedzibę

Teatr Współczesny zaprasza na nowe spektakle w nadchodzącym sezonie artystycznym. Fot. Agata Jankowska

Dyrekcja Teatru Współczesnego zaprezentowała na wtorkowej konferencji (2 września) plany na najbliższy sezon artystyczny. Spotkanie z dziennikarzami było również okazją do rozmów o nowej siedzibie tej instytucji i kontrowersjach związanych z ostatnimi wydarzeniami wokół tematu tymczasowej siedziby.

Nowy sezon artystyczny w Teatrze Współczesnym odbywać się będzie pod hasłem "Więcej światła". Rozpocznie się on w październiku.

- Tak się akurat złożyło, że czasy nam trochę przyciemniały - mówił Michał Buszewicz, dyrektor artystyczny teatru.

Zapowiadane spektakle odwoływać się będą do obecnej sytuacji politycznej na całym świecie i komentować bieżące problemy społeczne (radykalizmy, klimat, kwestie narodowościowe).

Nadchodzący sezon to także jubileusz 50-lecia Teatru Współczesnego. Z tej okazji w foyer teatru ma pojawić się obiekt artystyczny odnoszący się do hasła sezonu "Więcej światła" - będzie to neon autorstwa Anny Królikiewicz "In light I trust".

- Cieszymy się bardzo, że tak długo możemy się z państwem spotykać - powiedział Michał Buszewicz. - Ten sezon jubileuszowy to też wymiar historyczny, to znaczy przypominamy sobie o całej historii naszego teatru, również o dokonaniach wcześniejszych dyrektorów, wcześniejszych twórców, wszystkich, którzy w Teatrze Współczesnym się pojawili i którzy temu teatrowi nadali pewien ton.

Podczas spotkania z dziennikarzami nie obyło się bez odniesień do kwestii planowanej nowej siedziby teatru. Dyrektor Mirosław Gawęda skomentował kontrowersje związane ze stanowiskiem marszałka Olgierda Geblewicza wyrażonym na oficjalnym facebooku polityka w sprawie tymczasowej siedziby instytucji, która od lat działa w budynku Muzeum Narodowego - instytucji marszałkowskiej.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 3 września 2025 r.

Agata Jankowska