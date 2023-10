Nowy program Koncertu Wiedeńskiego! Orkiestra Księżniczek już 12 listopada

Fot. materiały organizatora

Do Szczecina zawita trzecia odsłona bestselleru na polskiej scenie muzycznej Koncertu Wiedeńskiego – z pierwszą na świecie Orkiestrą Księżniczek! Zabrzmią najpiękniejsze wiedeńskie melodie oraz największe przeboje z repertuaru światowego.

To największe, ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje – nieśmiertelne arie i duety, a także najbardziej znane walce i polki Johanna Straussa, największe przeboje wiedeńskiej operetki oraz niezliczona ilość muzycznych niespodzianek z całego świata! Nie zabraknie muzycznych żartów i skeczów. Tego wieczoru artyści udowodnią, że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic. Orkiestra Księżniczek to połączenie klasycznej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i niespotykaną muzykalnością artystów wykonujących to jedyne w swoim rodzaju widowisko. Wystąpią między innymi: Anna Ciereszko, Karolina Jędrzejczyk, Sylwia Frączek, Agnieszka Grabowska, Sławomir Naborczyk, Aleksander Kruczek, Tomasz Tracz, Andrzej Tulik, Piotr Łukaszczyk i Maciej Gogołkiewicz. To widowisko to również olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie balowe solistek. Artyści przeniosą widzów do bajkowego świata, w którym każdy może bujać się w rytm muzyki oraz śpiewać wraz z solistami najpiękniejsze melodie. Produkcja i reżyseria – Klaudyna i Jędrzej Tomczykowie.

Koncert Wiedeński 3 – premiera pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek już 12 listopada w Filharmonii Szczecińskiej.

Bilety można kupić w sklepie muzycznym Riff, Szczecin ul. Edmunda Bałuki 10 lub Księgarni Książnica, pl. Hołdu Pruskiego 8 lub online: https://tomczykart.pl/bilety/koncert-wiedenski-49/

(w.k.)