Noworoczna Gala. W podróży do roztańczonego Wiednia

„Noworoczna Gala – Koncert Wiedeński” swoim charakterem wiernie nawiązuje do tradycji wielkich wiedeńskich gali noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu oraz na scenach całego świata. W Szczecinie wydarzenie to odbędzie się już 18 stycznia w tutejszej filharmonii o godz. 19.

Publiczność usłyszy największe przeboje króla walca – Johanna Straussa. Nie zabraknie także popisowych arii i duetów z: „Zemsty nietoperza”, „Księżniczki czardasza”, „Barona cygańskiego”, „Wesołej wdówki”, „Krainy uśmiechu”.

„Zapraszamy Państwa w podróż do romantycznego i roztańczonego Wiednia, magicznego świata operetki, gdzie będą rozbrzmiewać najpiękniejsze arie, duety, walce i polki Johanna Straussa. Gdzie, w pełnych zachwytu dźwiękach, będzie można usłyszeć szelest długich sukien, huk rozlewanego szampana czy miłosne westchnienia w alkowach. Wybitne kompozycje w wykonaniu Woytek Mrozek Chamber Orchestra oraz międzynarodowej klasy solistów sceny operetkowej, operowej i musicalowej przeniosą słuchaczy do ojczyzny walca, polki, a także do Nowego Jorku, do najsłynniejszych scen Wiednia i Broadwayu. Artyści zaprezentują niezwykły kunszt wokalny i wykreują dla Państwa najwspanialsze światowe arie, szlagiery i duety miłosne” – informują organizatorzy.

Jacy artyści wystąpią podczas wieczoru? Agata Sava – wybitna mezzosopranistka, solistka opery w Pradze, Irina Kasjanchuk – sopran, absolwentka Kijowskiej Narodowej Akademii Muzycznej, obecnie solistka operetki kijowskiej, Wioleta Malchar – wokalistka, aktorka, pedagog, solistka sceny musicalowej w całej Polsce, Aleksander Kruczek – tenor, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Baletowego w Gliwicach, laureat pierwszych nagród 14 międzynarodowych konkursów wokalnych, który jest obecnie solistą w Narodni Divadlo Moravskoslezske w Czechach, Nazar Tatsyshyn – tenor, absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej, solista Filharmonii Lwowskiej oraz opery w Budapeszcie, Daniel Cebula-Orynicz – absolwent wydziału jazzu w Katowicach, wokalista, wykładowca akademicki, trener zespołów wokalnych, prowadzący cykl warsztatów gospel, które odbywają się w całej Polsce, finalista 6. edycji programu „The Voice of Poland”.

W postać Johanna Straussa wcieli się Artur Banaszkiewicz – skrzypek, kompozytor, aranżer, który zaprezentuje publiczności wirtuozowskie fantazje i parafrazy m.in.: Viva Strauss!, La Fiesta Mexicana, Skrzypek na dachu, Hava Nagilah, Hrabina Marica, Carmen na wesoło. Artysta koncertował w wielu prestiżowych salach, m.in.: Lincoln Center w Nowym Jorku, Berlińskiej Filharmonii czy Gewandhaus. Wszystkich artystów poprowadzi polski dyrygent i wirtuoz klarnetu – maestro Woytek Mrozek. Gala będzie wzbogacona barwnymi kreacjami i bogatą choreografią par tanecznych z udziałem solistów baletu Opery Lwowskiej.

Oto miejsca sprzedaży biletów: Punkt Obsługi Klienta bilety.fm, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy, Mały Dziedziniec, wejście I. Sprzedaż biletów online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl, www.bilety.fm.

