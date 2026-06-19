Nowe Warpno zaśpiewa pod żaglami. Pierwsza Akwenada już w lipcu

Festiwal to doskonały pretekst do wizyty w Nowym Warpnie. Otoczone wodami Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Nowowarpieńskiego i zielenią Puszczy Wkrzańskiej miasteczko oferuje spokój, czyste powietrze i unikatowe krajobrazy. Fot. Dariusz Gorajski

Molo w Nowym Warpnie zmieni się 4 lipca w rozśpiewany port. Odbędzie się tam pierwsza edycja Transgranicznego Festiwalu Piosenki Śpiewanej pod Żaglami "Akwenada" — wydarzenia, które organizatorzy chcą uczynić cykliczną wizytówką kulturalną regionu.

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Pomysłodawcą festiwalu jest Fundacja Aktywni Razem, tworzona przez mieszkańców Podgrodzia - dzielnicy Nowego Warpna.

— Nie mamy ani domu kultury, ani większych świetlic, a mamy zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne, więc wpadliśmy na pomysł festiwalu piosenki śpiewanej pod żaglami — opowiada Witold Chodyniecki, dyrektor organizacyjny festiwalu, przedstawiciel fundacji, którą w organizacji tego wydarzenia wspiera gmina Nowe Warpno.

Organizatorzy dodają, że "Akwenada" to także ich odpowiedź na potrzebę wspólnego świętowania pasji do wiatru i wody.

— Kiedyś, jeszcze przed wojną, były tutaj stocznie, budowano kutry. Po wojnie jest tradycja rybacka. Ciągle jesteśmy związani z wodą — przypomina organizator.

I festiwal też musiał być z nią związany.

- Chcemy, by Nowe Warpno na ten jeden dzień stało się stolicą żeglarskiej piosenki, miejscem spotkań i dobrej energii, a zarazem miejscem, gdzie muzyka, literatura i ludzie spotykają się w jednym, naturalnym rytmie - przekazują organizatorzy.

Wydarzenia festiwalowe zaczną się o godzinie 13. Najpierw odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona Aleksandrowi Dobie, ustawiona na Alei Żeglarzy. Później na scenie zaśpiewają lokalne formacje, w tym Bractwo Śpiewacze z Tanowa oraz Chór Żeński Politechniki Morskiej w Szczecinie. Odbędzie się też część konkursowa Otwartego Przeglądu Solistów i Zespołów, do którego zgłosiły się grupy z regionu szczecińskiego. Po ogłoszeniu wyników na scenie wystąpią kolejni wykonawcy, w tym DAIR i Stary Szmugler, a na zakończenie — zespół EKT Gdynia, legenda polskiej sceny szantowej.

Po koncertach uczestnicy przeniosą się na molo, gdzie zapłonie ognisko.

— Spotkanie przy ognisku, przy kiełbaskach, z gitarami. Śpiewamy, bawimy się i poznajemy — zapowiada dyrektor organizacyjny.

Obok sceny muzycznej powstanie też Przystań Literacka, gdzie odbędą się spotkania autorskie z pisarzami związanymi z regionem: Markiem Stelarem, Barbarą Stenką, Moniką Wilczyńską i Barbarą Sowińską-Adamczyk. Dla najmłodszych przygotowano Edukacyjną Strefę Morską z animacjami, a głodni będą mogli skorzystać ze strefy gastronomicznej z lokalnymi przysmakami.

Festiwal odbywa się dzięki wsparciu programu Interreg, co podkreśla jego transgraniczny charakter. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, wydarzenie wsparł też Powiat Policki. Organizatorzy zapowiadają udział wielu gości, w tym marszałka i starosty.

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest wolny. Akwenada odbędzie się w sobotę 4 lipca, czyli na początku wakacji. Organizatorzy liczą, że to będzie początek dłuższej tradycji. ©℗

(sag)

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