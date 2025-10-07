Wtorek, 07 października 2025 r. 
Nowa wystawa. Skarby Książnicy Pomorskiej

Data publikacji: 06 października 2025 r. 22:12
Ostatnia aktualizacja: 06 października 2025 r. 22:26
Unikatowe rękopisy, dzieła sztuki, rzadkie stare druki, muzykalia, kartografika czy dokumenty życia społecznego - te eksponaty zobaczymy na nowej wystawie w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej. Fot. MATERIAŁY ORGANIZATORA  

"Cenne, najcenniejsze… skarby Książnicy Pomorskiej w Szczecinie" to tytuł nowej wystawy, która otworzy się we wtorek 7 października o godz. 16.  Będzie można ją zobaczyć w Sali pod Piramidą.

Wystawa składa się z eksponatów, które na co dzień przechowywane są w skarbcu Książnicy Pomorskiej. Prezentowane na wystawie eksponaty stanowią wybór najcenniejszych obiektów z kolekcji zbiorów specjalnych biblioteki. Przy ich doborze uwzględniono nie tylko wartość materialną i kunszt wykonania, lecz także znaczenie dla badań naukowych – szczególnie w kontekście pomorzoznawczym. Wśród obiektów znajdują się między innymi unikatowe rękopisy i dzieła sztuki, a także rzadkie stare druki, muzykalia, kartografika czy dokumenty życia społecznego. Wystawa czynna będzie od 7 października do 20 listopada w godzinach otwarcia biblioteki.

(K)

