Niech znów nastaną szczęśliwe dni! Nie tylko muzyka klasyczna

Najpopularniejszy na świecie kinowy show powraca! Nasze czekanie wreszcie dobiegło końca. Po długich dwóch latach André Rieu i jego magiczna Orkiestra Johanna Straussa powracają na piękny rynek Vrijthof w Maastricht, rodzinnym mieście maestra, by znów wystąpić na żywo przed stęsknioną publicznością. Nowy letni koncert będzie nosił znamienny tytuł „Niech znów nastaną szczęśliwe dni!” i - jak to działo się wcześniej – zostanie retransmitowany do kin na całym świecie. Na kolejny show holenderskiego króla walca złożą się nie tylko największe przeboje muzyki klasycznej, ale też evergreeny muzyki popularnej. Oczywiście nie zabraknie błyskotliwych i romantycznych walców. Jak zawsze wystąpią niesamowici goście. Kogo tym razem zaprosi André? Przekonacie się o tym w kinie. Mówi się, że im dłużej na coś się czeka, tym większą to sprawia radość, kiedy już nadejdzie…

Transmisja koncertu rozpocznie się w szczecińskim Multikinie w piątek o g. 18.

(as)