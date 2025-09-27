Sobota, 27 września 2025 r. 
Niech zabrzmi Chopin! Willa Lentza zaprasza

Willa Lentza w Szczecinie w sobotę o g. 19 zaprasza na wydarzenie „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Zagra Mariusz Drzewicki

W opisie koncertu przeczytamy: „Wyjątkowy, jesienny wieczór w Szczecinie… W zabytkowych wnętrzach Willi Lentza rozbrzmiewać będą nieśmiertelne dźwięki jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów – Fryderyka Chopina. Za fortepianem zasiądzie prof. dr hab. Mariusz Drzewicki – pianista, który od lat zachwyca publiczność na całym świecie. Absolwent z wyróżnieniem prestiżowej Akademii Muzycznej w Łodzi, uczestnik XIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, stypendysta m.in. Ministra Kultury i Towarzystwa im. Liszta. Jego interpretacje łączą techniczną maestrię z głębokim, emocjonalnym przekazem”.

Mariusz Drzewicki koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Występował w Żelazowej Woli – miejscu narodzin Chopina – wielokrotnie, wnosząc w nie swój niepowtarzalny styl i wrażliwość.

(as)

