Niech muzyka wyprze ze świadomości płaską rzeczywistość

Szczecinianka zagrała utwory polskich, arcypolskich kompozytorów.

Szczecińska pianistka Aleksandra Sławińska zagrała koncert w Konsulacie Generalnym RP w Houston w USA. Sięgnęła po utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego. Występu wysłuchali przedstawiciele Polonii mieszkający w Teksasie.

- Moim celem jako artystki jest to, o czym czytamy w "Martinie Edenie" - aby muzyka wypierała ze świadomości płaską rzeczywistość, zalewając duszę pięknem i wyzwalając romantyczność, której zdaje się przypinać skrzydła.... Zagrałam między innymi mazurki i nokturny Chopina, a także utwory Paderewskiego, w tym "Legendę", która jest ładna, nostalgiczna, ale także pełna burzy i walki, do której Polska potrafiła się zmobilizować w trudnych momentach historii - opowiada artystka.

Konsul RP Andrzej Fąfara stwierdził, że Chopin i Paderewski to postaci-symbole polskiej tożsamości, ale jednocześnie artyści o światowym znaczeniu.

- Ich muzyka od dziesięcioleci buduje pozytywny obraz Polski na świecie - dodał konsul. - Szczególny charakter koncertowi nadaje także osoba Aleksandry Sławińskiej – młodej artystki o międzynarodowym doświadczeniu, która potrafi łączyć polską wrażliwość muzyczną z amerykańską energią i otwartością. To piękny przykład kultury jako mostu łączącego oba kraje.

Według konsula takie wydarzenia mają duże znaczenie zwłaszcza dla młodego pokolenia Polonii. Pozwalają im budować więź z polską kulturą, językiem i historią, a jednocześnie pokazują, że polskie dziedzictwo może być atrakcyjne i inspirujące również poza granicami kraju. To także okazja do integracji środowiska polonijnego wokół pozytywnych przedsięwzięć.

- Dla wielu Amerykanów kontakt z polską muzyką klasyczną może być pierwszym bliższym spotkaniem z polską kulturą - puentuje Andrzej Fąfara.

Aleksandra Sławińska jest psychologiem i pianistką, wykładowcą akademickim (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu), a także nauczycielem w szkole Sail w Szczecinie. W przeszłości była laureatką konkursów pianistycznych, m. in. II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Steinway Klavierspiel-Wettbewerb (Hamburg, Niemcy) czy I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Juliusza Zarębskiego (Łomianki-Warszawa). ©℗

