Nie tylko małe kina wznawiają działalność. Na ekranach - perełki filmowe

Po kilkutygodniowej przerwie swoją działalność wkrótce, bo już 21 maja, wznowią szczecińskie kina - Pionier 1907 i Zamek, a po aż ponad pół roku zamknięcia - Helios. Multikino z kolei planuje rozpocząć seanse od 28 maja.

W kinie przy al. Wojska Polskiego będzie wyświetlany bardzo oczekiwany przez polskich widzów film pt. „Nomadland”, który zdobył w tym roku Oscary w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepsza rola pierwszoplanowa. O czym jest ta opowieść? Fern, kobieta po sześćdziesiątce, traci dorobek życia, gdy zamknęła się kopalnia, z której utrzymywali się praktycznie wszyscy mieszkańcy miasteczka Empire w Nevadzie. Od tej pory bohaterka, grana przez McDormand, przemierza Stany Zjednoczone w swoim vanie, a po drodze spotyka wiele osób żyjących podobnie jak ona. To współcześni nomadowie, którzy stracili dom, pracę i ubezpieczenie, ukrywają się przed własnymi dziećmi, mieszkają w kamperach.

Również w weekend otwarcia Pionier 1907 zaprasza na film pt. "Ojciec", który opowiada o kobiecie, która próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji. Debiutancka opowieść Floriana Zellera został nominowany do Oscara w sześciu kategoriach, a produkcję nagrodzono za najlepszy scenariusz adaptowany i za najlepszą rolę pierwszoplanową (Anthony Hopkins!). Miłośnicy animacji będą mogli się wybrać na „Co w duszy gra”, która przyniosła studiu Disneya i firmie Pixar Oscary dla najlepszej pełnometrażowej animacji oraz za muzykę. Jak też na „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. To polski film, o którym krytycy piszą, iż „działa niczym magiczne zaklęcie mające moc przenoszenia w czasie”. Pokazywany premierowo na Berlinale i wyróżniony na festiwalu w Annency „Zabij to…” może poszczycić się obsadą, jakiej nie miała żadna polska produkcja. Postaciom z animacji Wilczyńskiego głosu użyczyli między innymi: Barbara Krafftówna, Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Krystyna Janda, Gustaw Holoubek, Anna Dymna, Marek Kondrat, Daniel Olbrychski, Magdalena Cielecka czy Małgorzata Kożuchowska.

Kino Zamek także powraca z kilkoma znakomitymi i nagradzanymi propozycjami. Już 21 maja zaprasza na dwa filmy nagrodzone w tym roku Oscarami: „Na rauszu” z Madsem Mikkelsenem (to zdobywca Nagrody Akademii dla najlepszego filmu międzynarodowego) oraz na wspomnianą animację pt. „Co w duszy gra”. Od 22 maja będzie można oglądać w zamku znakomity i poruszający „Sound of Metal”, a pod koniec maja m.in. mocną i odważną „Obiecującą. Młodą. Kobietę.”, wzruszające „Minari”, animowane i oryginalne „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, rodzime i niezależne „Proste rzeczy” oraz „Nomadland”.

W Heliosie w pierwszy weekend po półrocznym otwarciu zostanie pokazana wspomniana, oscarowa produkcja pt. "Ojciec" oraz familijna opowieść ze Szwecji pt. „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Rabuś z pociągu” . Więcej tytułów zaplanowanych jest na ostatnie dni maja.

