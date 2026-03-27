„Nie całuj mnie teraz”. Miłość jako forma oporu

Fot. Agata JANKOWSKA

Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na spektakl „Nie całuj mnie teraz” w reżyserii Olgi Ciężkowskiej w piątek o g. 19.30, w sobotę o g. 19 i w niedzielę o g. 19.

Czy Ty też marzysz o miłości na całe życie? Takiej, która przetrwa artystyczną bohemę, 82 pary spodni, pustą lodówkę i zdradę kota. Miłości, która nie gaśnie mimo wojny i emigracji. Która wybiera małą wyspę z nadzieją, że świat jej tam nie dosięgnie.

Spektakl inspirowany jest prawdziwą historią dwóch artystek – Claude Cahun i Marcel Moore, które w czasie niemieckiej okupacji wyspy Jersey postanowiły nie być bierne. To opowieść o odwadze, która zaczyna się od najmniejszego gestu, o sztuce, która potrafi być sprzeciwem, i o miłości, która potrafi przetrwać wszystko. Ich historię opowie dziesięć aktorek.

(as)

