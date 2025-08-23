Sobota, 23 sierpnia 2025 r. 
Namiętności Włoszek w Pionierze

Data publikacji: 23 sierpnia 2025 r. 13:25
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2025 r. 13:25
Namiętności Włoszek w Pionierze
Szczecińskie kino „Pionier” pokaże film „Diamonds” – w sobotę o g. 14 i w niedzielę o g. 16.30.

Lata 70., Rzym, pracownia krawiecka prowadzona przez dwie siostry, w której powstają niezwykle piękne i dopracowane kostiumy filmowe. To tu, między śmiechem a łzami, poznajemy namiętności, tęsknoty i lęki głównych bohaterek oraz ich współpracownic podzielających tę samą pasję do szycia.

Włoski klimat, kolory, humor nadają lekkości głębokiej i mocnej opowieści o emocjach. Ten film to utkana ze wspomnień podróż, która pozwala poczuć siłę, wrażliwość i piękno ukryte w codziennych losach kobiet. To kino, które przypomina, że każda z nas jest ważna – niezależnie od tego, czy jest na scenie, czy za kulisami.

(as)

