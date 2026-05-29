Nagrody Artystyczne Miasta Szczecin. Gala w Wilii Lentza [GALERIA]

Podczas uroczystej gali w Willi Lentza wręczono Nagrody Artystyczne Miasta Szczecin oraz tytuł Mecenasa Kultury 2025. Wydarzenie było nie tylko okazją do uhonorowania artystów i instytucji kultury, ale także do zapowiedzi prac nad nową strategią rozwoju kultury w Szczecinie do 2035 roku.

Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin za istotne osiągnięcie artystyczne trafiła do Izabeli Plucińskiej. W imieniu artystki statuetkę odebrała producentka Paulina Ratajczak.

– Izabela Plucińska jest dziś w Australii na festiwalu filmów animowanych. Bardzo się cieszę, że swój kolejny film ponownie będzie realizowała w Szczecinie – mówiła Paulina Ratajczak. – Myślę, że powiedziałaby dziś, że Szczecin jest wspaniałym miejscem i cieszy się, że może promować to miasto swoją twórczością.

Nagrodę za całokształt działalności artystycznej otrzymała Leonia Chmielnik.

– Bardzo dziękuję. Wolę rzeźbić niż mówić – przyznała wzruszona artystka po odebraniu wyróżnienia.

W kategorii innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury zwyciężył Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.

– W imieniu całego, ponad trzystuosobowego zespołu bardzo dziękujemy. To dla nas ogromne wyróżnienie i wielka radość – mówil Krzysztof Kamiński Dyrektor Muzyczny zespołu.

Podczas gali wręczono również tytuł Mecenasa Kultury 2025. Otrzymała go firma Teleyard Sp. z o.o.

– To ogromny zaszczyt i potwierdzenie, że warto wspierać kulturę. Cieszymy się, że możemy działać na rzecz mieszkańców Szczecina i lokalnych inicjatyw – podkreślali przedstawiciele firmy.

Ważnym elementem wydarzenia była także zapowiedź rozpoczęcia prac nad strategią kultury Szczecina. Prezydent miasta Piotr Krzystek podkreślał, że najbliższe miesiące będą czasem szerokiej dyskusji o kierunkach rozwoju kultury i współpracy ze środowiskami twórczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

– Kultura jest dla mieszkańców ważna, buduje relacje i tworzy dobry klimat miasta. Dziś mówimy przede wszystkim o ludziach – artystach i twórcach, którzy robią dla Szczecina rzeczy niezwykłe – mówił podczas gali.

Podczas uroczystości Piotr Krzystek przedstawił także dwie ekspertki, które przez najbliższych 12 miesięcy będą wspierały miasto w pracach nad strategią kultury. Do Szczecina przyjechała Hanna Wróblewska, była ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wcześniej związana m.in. z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki. Jak podkreślano, będzie wspierać miasto swoim doświadczeniem w zakresie polityki kulturalnej i współpracy instytucjonalnej.

Drugą osobą zaangażowaną w proces została Bogna Świątkowska, animatorka kultury i ekspertka zajmująca się działaniami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ma wspierać dialog ze środowiskami twórczymi oraz mieszkańcami uczestniczącymi w kulturze.

– Dziękujemy za zaufanie i zaproszenie. Jesteśmy do państwa dyspozycji – mówiły obie ekspertki.

Nagrody Artystyczne Miasta Szczecin przyznawane są od 1991 roku. Laureaci otrzymują statuetki oraz nagrody finansowe.

