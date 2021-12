Na zawsze już klasztornica... Wygraj książkę szczecińskiej prawniczki!

O tym, że książka jest znakomitym prezentem dla małych i dużych, nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie sprawdza się jako upominek świąteczny. Zatem można u nas wygrać powieść pod intrygującym tytułem: „A kysz! Klasztornice!”, autorstwa szczecińskiej prawniczki, Doroty Plewak.

Większość z nas czas licealny wspomina z sentymentem i wzruszeniem. Właśnie o tym okresie napisała swoją powieść wspomniana autorka: „To w szkolnej ławie odkrywamy, że przyjaźń jest jak dwie połówki pomarańczy (...) Proszę, zapamiętajcie tę prawdę życiową na zawsze. W życiu trzeba potrafić się dzielić. Nie zapominajcie jednakże, że... jesteśmy sobie potrzebni - jak te dwie połówki pomarańczy. Bo dopiero dwie połowy tworzą harmonijną całość” - czytamy w książce.

Jest to historia ludzi, których los zetknął ze sobą w mającym prawie stuletnią tradycję Liceum Sacré Coeur w Pobiedziskach pod Poznaniem, nazywanym żartobliwie Klasztorkiem. Akcja powieści została zainspirowana pobytem autorki w tym miejscu. „Wprawdzie historie opisane w książce są fikcją, jednakże - zapewne - do każdej z nich byliśmy zdolni!” - zapowiada.

Całość rozpoczyna się w momencie, kiedy do liceum zjeżdżają się, z całej Polski, pierwszoklasiści, m.in. Żaklina z Goleniowa, która chciałaby studiować historię sztuki, Mika z Gniezna marząca o zostaniu stewardessą albo pilotem, bliźniaczki - Aniela i Anastazja - mające plany, by studiować w przyszłości w Akademii Morskiej i Dafne, szczecinianka, która nie może się zdecydować, czy zostać bibliotekarką czy genetyczką. Jak wiadomo, nie samą nauką człowiek żyje, zatem młodzież robi rozmaite psikusy swoim opiekunom i nauczycielom, ekscytuje się wyjazdami na wycieczki, czasem się buntuje, ale też poważnie podchodzi do zadań szkolnych, szczególnie kiedy w grę wchodzi nagroda w postaci wyprawy do zoo w Berlinie.

Dzięki tym opowieściom całkiem dorosły czytelnik ma okazję powspominać własne czasy licealne... Zresztą, oddajmy tu głos autorce (która - tak na marginesie - mówi o sobie: „na zawsze już klasztornica”): „Miły Czytelniku! To z myślą o Tobie napisałam książkę, która ma ogrzać nasze serca i myśli niczym filiżanka gorącej czekolady, lampka wina albo rozmowa z przyjacielem. Sprawić, by czas spędzony na lekturze był radosny, wzruszający, po prostu... wyjątkowy...”. ©℗

Dla naszych Czytelników mamy cztery egzemplarze książki. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.ksiazka. Na SMS-y czekamy tylko 17 grudnia. Po jednej książce otrzymają cztery osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 11. Koszt SMS-a - 2,46 zł z VAT.

(MON)