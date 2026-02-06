Na urodziny - dworskie tańce w centrum! [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Zespół Tańców Dawnych „Chassé” zorganizował w piątkowe (6 bm.) popołudnie miłą niespodziankę dla szczecinian. Był to Urodzinowy Flash Mob w Centrum Handlowym Galaxy.

Zespół powstał w styczniu rok temu. W jego skład wchodzą członkinie grupy Retro Vibes. Pokazują piękno, wdzięk i urok XVIII wiecznych kontredansów. Niedawno, bo 30 stycznia „Chassé” swoją pasję prezentował widzom w Galerii Handlowej Kaskada.

Komu w piątkowy wieczór było mało tego ciekawego widowiska i sam chce spróbować dworskich tańców, wkrótce będzie miał okazję. 12 lutego o godz. 18 w Akademii Sztuki przy pl. Orła Białego, w Sali Zimowej, odbędą się otwarte warsztaty tańców dawnych i nabór do Zespołu "Chassé".

- Pokażemy, jak wygląda taneczna rozgrzewka, z jakich figur składają się kontredanse, jak je tańczyć, jak poruszać się elegancko, z gracją i wdziękiem - zapowiadają organizatorzy. - Mamy nadzieję, że połkniecie tanecznego bakcyla i dołączycie do naszego zespołu.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Zakrzewska, założycielka "Chassé" oraz tancerki. (K)

Fot. i film Piotr Sikora

