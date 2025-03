Na potańcówkę do Teatru Letniego z okazji Dnia Kobiet

Fot. Piotr Sikora

Z okazji Dnia Kobiet Szczecińska Agencja Artystyczna zaprasza do Teatru Letniego na potańcówkę. W niedzielę 9 marca wszyscy chętni do zabawy spotkają się na scenie amfiteatru, żeby wspólnie celebrować ten wyjątkowy dzień w tanecznych rytmach. Początek godz. 15. - Zabierzcie przyjaciół, dobre humory i wygodne buty do tańca! Do zobaczenia na parkiecie! - zapraszają organizatorzy. (K)