My hrabiny nie płaczemy. Wygraj bilety na przedstawienie

Olga Adamska Fot. Karolina NOWACZYK

„My hrabiny nie płaczemy” grany w niedzielę o g. 19 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu to autorski spektakl Olgi Adamskiej z akompaniamentem akordeonu w rękach Romana Rydza. Recepta na to, jak godzić się z przemijaniem, nie rezygnując z siebie i swoich pragnień oraz jak znaleźć wolność i autonomię bez wyzbywania się miłości do mężczyzn. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

Olga Adamska świeżo i inteligentnie podchodzi do najpopularniejszych tematów takich, jak: życie, aktywności, marzenia, wszelakie związki i relacje damsko-męskie. Przedstawia je z kobiecego punktu widzenia, lecz spektakl nie jest adresowany wyłącznie do publiczności żeńskiej.

Mówione i śpiewane, zabawne i wzruszające historie oparte są na celnej obserwacji współczesnej codzienności. Aktorka przekazuje receptę na to, jak być dzisiaj kobietą, która lubi i ceni siebie.

Poczucie humoru i dystans, błyskotliwość i ironia z dużą dozą ciepła i zrozumienia – w monologach Olgi Adamskiej można rozpoznać własne doświadczenia i roześmiać się terapeutycznie. W przeważającej większości dowcipne monologi są autorstwa debiutującej poza internetami Anny Ołów-Wachowicz

„Jak w tych różnych kobiecych twarzach odnajduje się Adamska? Znakomicie! W jej wykonaniu żadne słowo ani gest czy uniesienie brwi nie jest tu bez znaczenia. Mam wrażenie, że dla aktorki «My hrabiny nie płaczemy» jest nie tyle dopełnieniem kariery, ale jakimś początkiem. Mam bowiem wrażenie, że Adamska właśnie otworzyła nowy rozdział w swoim byciu artystką”, napisała Monika Gapińska w „Kurierze Szczecińskim”.

(as)

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie na przedstawienie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.teatr. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (15 września). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT