Czwartek, 07 maja 2026 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

Muzykoterapia dla seniorów w Książnicy Pomorskiej

Data publikacji: 07 maja 2026 r. 15:32
Ostatnia aktualizacja: 07 maja 2026 r. 15:32
Muzykoterapia dla seniorów w Książnicy Pomorskiej
Fot. archiwum  

Książnica Pomorska przy ul. Podgórnej w Szczecinie zaprasza seniorów na warsztaty z muzykoterapii. To spotkanie łączące muzykę i literaturę – dwa światy, które pomagają się zatrzymać, odprężyć i zadbać o dobre samopoczucie oraz zdrowie.

REKLAMA

Podczas warsztatów pojawią się elementy pracy z dźwiękiem, oddechem oraz inspirujące teksty literackie, które wprowadzą uczestników w spokojny, refleksyjny nastrój. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości seniorów.

Spotkanie poprowadzi śpiewaczka operowa i mistrzyni reiki Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Odbędzie się 8 maja w godz. 18-19, w auli. Wstęp wolny, zapisy: k.piotrowska@ksiaznica.szczecin.pl lub 91 48 19 200.

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

11 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA