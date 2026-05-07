Muzykoterapia dla seniorów w Książnicy Pomorskiej

Fot. archiwum

Książnica Pomorska przy ul. Podgórnej w Szczecinie zaprasza seniorów na warsztaty z muzykoterapii. To spotkanie łączące muzykę i literaturę – dwa światy, które pomagają się zatrzymać, odprężyć i zadbać o dobre samopoczucie oraz zdrowie.

Podczas warsztatów pojawią się elementy pracy z dźwiękiem, oddechem oraz inspirujące teksty literackie, które wprowadzą uczestników w spokojny, refleksyjny nastrój. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości seniorów.

Spotkanie poprowadzi śpiewaczka operowa i mistrzyni reiki Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Odbędzie się 8 maja w godz. 18-19, w auli. Wstęp wolny, zapisy: k.piotrowska@ksiaznica.szczecin.pl lub 91 48 19 200.

(K)

