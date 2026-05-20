Muzyka dawna to... Wszystko, co napisano do wczoraj

Niedzielny koncert festiwalu na dziedzińcu Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej. Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Trwa szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „Musica et Uniwersum” – muzyka i wszechświat. Festiwal otworzył koncert wokalnej, sakralnej muzyki Cesarstwa Bizantyjskiego oraz muzyki staroruskiej.

– Ta muzyka najpierw nuży i nudzi, ale potem zaczyna dawać wytchnienie, odprężenie – mówił o muzyce wschodniego chrześcijaństwa konferansjer podczas koncertu inaugurującego szczeciński Festiwal. Koncert odbył się 15 maja w cerkwi pw. św. Mikołaja w Szczecinie. Niezwykłe, barwne i przytulne wnętrze świątyni współgrało z chóralną, basową muzyką Bizancjum. Plan centralny budynku i ciepłe barwy polichromii sprawiały wrażenie przytulnego bogactwa. Kościoły Zachodniej Europy, ze swoimi długimi, wysokimi nawami, dają raczej efekt monumentalnego wyobcowania.

Wykonawcami koncertu byli śpiewacy Paleologos Ensemble. Koncert nosił tytuł „Architektura dźwięku. W poszukiwaniu boskiej harmonii”. W programie znalazły się sakralne utwory z Europy Wschodniej między innymi z XIV, XIII, a nawet IV wieku. Jak przyznają sami organizatorzy, muzyka dawna, w tym z kręgu wschodniego, może być nieco obca współczesnemu odbiorcy, jednak po otwarciu niezbyt atrakcyjnego opakowania, wewnątrz można znaleźć zupełnie unikalne doświadczenia.

Kolejny koncert festiwalu odbył się w niedzielę 17 maja o godz. 19 na dziedzińcu Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie. Wystąpił wtedy Krakowski Konsort Viol i Szczecin Vocal Project z programem „Melancholia Sphaerarum – 7 światów Johna Dowlanda”. John Dowland, angielski kompozytor epoki renesansu był autorem zarówno kompozycji wokalno-instrumentalnych, wokalnych a cappella jak i czysto instrumentalnych – na przykład na zespół złożony z wiol. Wiole – jest wiele ich rodzajów – były poprzedniczkami współczesnych instrumentów smyczkowych. W XVI- i XVII-wiecznej Anglii były bardzo popularnymi narzędziami codziennego muzykowania. Grali na nich przedstawiciele wszystkich warstw społecznych – zarówno pod strzechą, jak i w dworach i pałacach.

Kolejny koncert Festiwalu odbędzie się w piątek 22 maja o godz. 19 w sali koncertowej Akademii Sztuki w pałacu przy al. Niepodległości 40. Wystąpi wtedy Ensemble Anima Shirvani z programem „Siedem barw Orientu”. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI

