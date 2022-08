Muzyczne slow food. Koncert w Jazzment Klubie

Artyści ZK Collaboration w Szczecinie, w tutejszym Jazzment Klubie (ul. Kurkowa 4/1) w piątek (26 sierpnia), będą świętować premierę swojego albumu pt. "Slow Food”. Początek koncertu o godz. 20.

ZK Collaboration to grupa przyjaciół. Niektórzy z nich siedzieli razem w ławkach szkolnych, razem uczyli się, podróżowali, tworzyli muzykę, od zawsze czerpiąc z młodzieńczej energii i niezwykłej interakcji, którą wypracowali przez lata. Współliderami i założycielami zespołu są Adam Zagórski i Maciej Kądziela. To oni właśnie tak opowiadają swojej płycie: "Każde źdźbło rozmarynu, liść laurowy czy szczypta kardamonu jest wyjątkowo przemyślana, by stworzyć finalne i zarazem wyjątkowe, unikalne dzieło. W naszym wypadku dziełem nie jest potrawa, lecz muzyka, w której każda nuta jest przemyślana i dobrana w najlepszy możliwy sposób. Pracujemy wolno, tak samo, jak przyrządzenie sloowfood’a wymaga czasu. Pracujemy nad utworami dniami, niekiedy tygodniami, by być pewnym każdej formy, techniki czy efektu jaki zastosujemy w naszym dziele muzycznym. Daje nam to ogromną wiarę w naszą muzykę. Dzięki temu szczerze oddajemy słuchaczom naszą artystyczną duszę, a także to, jak postrzegamy świat. Warto posmakować ZK Collaboration!".

Artyści albumem „Slow Food” debiutują w serii Polish Jazz wytwórni fonograficznej Polskie Nagrania, dołączając tym samym do legendarnej serii pod numerem 86.

