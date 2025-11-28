Mosty, sztuka, dialog. Wystawa poplenerowa

Fot. materiały organizatora

W sobotę o godz. 16:00 w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków Kierat w Szczecinie rozpocznie się wernisaż wystawy poplenerowej „Mosty Sztuki”.

„Mosty Sztuki” to wydarzenie artystyczne, którego rangę budują twórcy o ugruntowanej pozycji w obszarze sztuk wizualnych. To artyści i artystki, których wieloletnia działalność w różnych dziedzinach, takich jak malarstwo, rysunek, grafika, formy przestrzenne, architektura wnętrz, a także w zakresie teorii i kuratorstwa, stanowi o wysokim poziomie pleneru. Choć jego historia nie jest jeszcze długa, „Mosty Sztuki” już dziś wpisują się w kalendarz prestiżowych polskich plenerów artystycznych.

– Plener to nie tylko czas intensywnej pracy twórczej, to również bogaty program wydarzeń towarzyszących, które łączą sztukę z lokalną społecznością i historią miejsca. Warsztaty plastyczne, koncerty, wieczorne prezentacje twórczości uczestników, spotkania z gośćmi specjalnymi oraz wystawy i wernisaże – wszystko to tworzy żywą i otwartą przestrzeń dialogu. A wszystko po to, by poprzez obcowanie ze sztuką zbliżać ludzi – mówi Anna Obszyńska z Goleniowskiego Domu Kultury. – Mosty to także wieś w gminie Goleniów, w której znajduje się, przywracany sukcesywnie do pełnej świetności, pałac z malowniczym parkiem. W lipcu 2025 roku po raz kolejny był on miejscem spotkania artystek, artystów i widzów, nawiązując porozumienie pomiędzy sztuką a ludzką wrażliwością. Efekty dwutygodniowej pracy jedenaściorga uczestników Pleneru „Mosty Sztuki” prezentowaliśmy już na wystawach w Mostach i Goleniowie. Wystawa w Galerii Kierat jest kolejnym, bardzo ważnym miejscem ekspozycji dzieł zrealizowanych podczas pleneru.

(as)

