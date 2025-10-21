Moje powojenne Dąbie. Spotkanie z Alicją Biranowską-Kurtz

Spotkanie dotyczące historii miasta odbędzie się we wtorek 21 października w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki publicznej przy ul. Dziennikarskiej 39 w Szczecinie. Gościem będzie Alicja Biranowska-Kurtz, która opowie o swojej najnowszej książce o dzielnicy Dąbie. Początek godz. 18.



„Moje powojenne Dąbie” to książka ukazująca historię jednej z najciekawszych dzielnic Szczecina. Autorka, specjalistka w zakresie konserwatorstwa-zabytkoznawstwa, kontynuuje swoje badania, nawiązując do wcześniejszej publikacji „Dąbie. Prawobrzeże Wielkiego Szczecina”.

Publikacja jest wielogłosową opowieścią o odbudowie niemal doszczętnie zniszczonej dzielnicy Szczecina - autorka zaprosiła do współpracy trzynastu mieszkańców osiedla, którzy podzielili się swoimi osobistymi wspomnieniami z czasów powojennych.

Alicja Biranowska-Kurtz jest dyplomowana konserwatorem-zabytkoznawcą, historykiem budowy miast. Nauczycielka akademicka, badaczka miast Pomorza, Wielkopolski, Krajny i Ziemi Lubuskiej. Autorka książek o miastach pomorskich, w tym o Dąbiu: „Altdamm - Dąbie na starych widokówkach” oraz „Dąbie. Prawobrzeże Wielkiego Szczecina” (wspólnie z Maciejem Rembasem). Obecnie emerytka. (K)

