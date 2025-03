Moda, akty, portrety. Helmut Newton w Filharmonii

Fot. Filharmonia Szczecińska

W sobotę o g. 19 w Filharmonii w Szczecinie rozpocznie się wernisaż wystawy Helmuta Newtona „Music & Portraits”.

Helmut Newton to fotograf trudny do zdefiniowania. Większość z nas uważa, że zna jego twórczość, a przynajmniej jej ważne aspekty. Jednak niemiecko-australijski fotograf pozostawił nam tak indywidualne i ikoniczne dzieła, że każda próba systematycznej analizy nie jest łatwa. Przez dekady stworzył dzieło, które jest prawdopodobnie najczęściej publikowanym w historii fotografii. Jego portrety są ponadczasowe, wciąż nas i oczarowują, a zarazem i niepokoją.

Wstępem do wystawy w Filharmonii będą plakaty z wystawy artysty. Od momentu założenia berlińskiej fundacji Helmuta Newtona podobne plakaty wiszą także na parterze muzeum – w kilku rzędach jeden nad drugim na długiej ścianie wystawowej, która jest stałym elementem ekspozycji i stała się ulubionym motywem fotograficznym wielu odwiedzających. Plakaty te są poszukiwanymi przedmiotami kolekcjonerskimi i na rynku sztuki uzyskują bardzo wysokie ceny.

Helmut Newton po raz pierwszy zaprezentował swoje fotografie mody w 1975 roku w Canon Gallery w Amsterdamie, a od 1976 roku także w galeriach komercyjnych. W latach 80. pierwsze muzea zapraszały Newtona do prezentacji indywidualnych wystaw swoich fotografii. Do tego czasu fotograf dawno osiągnął szczyt kariery, a jego sława jako jednego z najważniejszych fotografów wszech czasów rosła jeszcze bardziej w kolejnych latach. Wyboru plakatów wystawowych z Paryża, Wenecji, Mediolanu, Tokio, Turynu, Nowego Jorku, Hamburga, Kopenhagi, Wiednia, Londynu, Salzburga i Berlina dokonano w taki sposób, aby oddać niezrównane dzieło tego kosmopolity i jego niespokojne życie. Motywy plakatów charakteryzują trzy główne nurty jego twórczości: modę, akty i portrety, z których część to ikoniczne zdjęcia.

Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających w soboty i niedziele w godzinach 12-16.

(as)