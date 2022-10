Młoda kobieta rozmyśla o aborcji. Ekranizacja autobiograficznej książki noblistki

Szczecińskie kino "Pionier" zaprasza na dramat oparty na autobiograficznej książce Annie Ernaux, tegorocznej noblistki.

Akcja rozgrywa się we Francji w 1963 roku. Główna bohaterka studiuje literaturę francuską na uniwersytecie. Przed zdolną dziewczyną, która marzy o karierze akademickiej, przyszłość stoi otworem. Ku swojemu zaskoczeniu Anne (Anamaria Vartolomei) dowiaduje się, że jest w ciąży. Zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak konsekwentnie dążyła przez całe lata. Młoda kobieta stoi przed poważnym dylematem. Wie, że nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara więzienia. Czas ucieka, napięcie wzrasta, bo na szali znalazła się przyszłość bohaterki.

Film wyreżyserował Audrey Diwan.

Seanse zaplanowane są na piątek, sobotę i niedzielę. Każdego dnia start o g. 18.05

(as)