Międzynarodowy festiwal teatrów niezależnych w Szczecinie. Warto się wybrać!

Spektakle z Nigerii, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Iranu oraz Polski zostaną pokazane podczas XIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Niezależnych Pro-Contra 2021. Impreza rozpocznie się w piątek (3 września) w Szczecinie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Jak zaznaczają organizatorzy, siłą festiwalu jest różnorodność i mnóstwo form, jakie prezentują zespoły aktorskie.

- Nie ograniczamy się w naszych festiwalowych propozycjach, ani w temacie, formie czy w treści. To mogą być spektakle taneczno - ruchowe, dramatyczne, lalkowe. Mogłabym tu jeszcze długo wymieniać. Jak zawsze, nie ma u nas jury, ale o Grand Prix dla najlepszego teatru zdecyduje publiczność. Jeśli jakiś zespół wyjątkowo mnie zachwyci, to otrzyma z kolei nagrodę dyrektora artystycznego. Będą też nagrody dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora - mówiła, na środowej (1 września) konferencji prasowej w Strefie Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor artystyczna imprezy, Tatiana Malinowska - Tyszkiewicz. - Do Szczecina przyjadą z zagranicy trzy zespoły teatralne, z Niemiec i Hiszpanii. Niestety, nie dojedzie teatr z Rumunii, bo zrobienie testów na covida, jakie wymagane jest przy przekraczaniu granicy, jest zbyt drogie dla artystów. Z kolei Rosjanie nie mogą przyjechać, bowiem tamtejsza, rosyjska szczepionka nie jest u nas uznawana. Spektakle obu tych zespołów zobaczymy jednak w Szczecinie. Zarówno Rumuni, jak i Rosjanie zagrają je na swoich scenach, a my w Szczecinie obejrzymy transmisje z przedstawień. W tym roku festiwal będzie się odbywał nie tylko w naszej stałej siedzibie przy ulicy Szwoleżerów, ale też w dwóch nowych miejscach, przy ulicach - Krakowskiej i Cukrowej. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy mieszkańcy Szczecina są otwarci na te nowe przestrzenie kulturalne.

Festiwal będzie się odbywał hybrydowo: zespoły aktorskie mają występować na żywo, ale też będą pokazy wideo oraz streamingi, co jest nowością imprezy.

- Rozpoczniemy w piątek na ulicy Krakowskiej, gdzie na widowni będzie mogło zasiąść aż 150 osób. Nie będziemy rozdzielać publiczności na osoby zaszczepione i niezaszczepione. Warto pobrać darmową wejściówkę z naszej strony internetowej, bo osoby mające ją będą miały pierwszeństwo w wejściu na spektakle - zaznacza Bartosz Pietruszka, koordynator festiwalu. - W tym roku mamy nowy system głosowania, zatem nagroda publiczności będzie niemal wybierała się sama. Każdy widz dostanie plik papierowy ze specjalnymi kodami i przy wyjściu z przedstawień będą stały osoby ze skanerami, które będą skanowały ilość gwiazdek, jaką dany widz przyznał spektaklowi.

Miejsca na przedstawienia można rezerwować na stronie: https://procontrafestival.com/ Oto adresy wydarzeń festiwalowych: Szwoleżerów 18A – siedziba Teatru „Nie Ma”, Krakowska 71-79 – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego i Cukrowa 8 – Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oto program festiwalu:

3 WRZEŚNIA

* godz. 16 – Krakowska 71-79: otwarcie festiwalu,

* godz. 16.15 – Krakowska 71-79: BD Consulting sp. z o.o. „Śmierć Człowieka-Wiewiórki” (Wrocław),

* godz. 18 – Krakowska 71-79: Teatr „Nie Ma” „Shirley” (Szczecin),

* godz. 19 – Cukrowa 8: POLDEH „Zwischen den Welten” (Braunschweig, Niemcy),

* godz. 21 – Klub Szafa: koncert zespołu Klisze

4 WRZEŚNIA

* godz. 10-12 – Szwoleżerów 18A: otwarte warsztaty,

* godz. 15.30 – Szwoleżerów 18A: Arojah Royal Theatre „What the Hunter Saw” (Abuja, Nigeria),

* godz. 16.45 – Szwoleżerów 18A: Studio 2 (przy Theater Zentrifuge e.V. Berlin) „KKAAFFKKAA …du hast mich dir anders vorgestellt…” (Berlin, Niemcy),

* godz. 19 – Cukrowa 8: Ideowcy i Melancholicy z Akademii Sztuk Teatralnych Wydziału Lalkarskiego „W takiej czy innej formie życia doświadczać // To Experience Life In One Form Or Another” (Wrocław),

* godz. 19.50 – Krakowska 71-79: Formalina „No Fiction?” (Wrocław),

* godz. 21.30 – Klub Szafa: koncert grupy Violet Ultra

5 WRZEŚNIA

* godz. 10-12 – Szwoleżerów 18A: otwarte warsztaty,

* godz. 16 – Cukrowa 8: Deemk „The suitcase and the lapdog” (Teheran, Iran),

* godz. 17 – Krakowska 71-79: Group theater „Moon Palace” – „Locuras de una Flamenca” (Cordoba, Hiszpania),

* godz. 18.20 – Krakowska 71-79: Northern Theatre, „Mihai Raicu” Company „THE RECIPE FOR PERFECTION IN MANY STEPS THAT TAKE NOWHERE” (Satu Mare, Rumunia),

* godz. 20.10 – Cukrowa 8: YATHEATRE „Shrift” (Rosja, Moscow/Khimki),

* godz. 21 – Krakowska 71-79: „Gala Finałowa” – pokaz light show, koncert kwartetu smyczkowego, pokaz taneczny zespołu Medeina i ogłoszenie wyników.