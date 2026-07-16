Matematyka w obiektywie. Zaprasza Muzeum Narodowe

Fot. MN Szczecin

Wernisaż ciekawej wystawy odbędzie się w piątek, 17 lipca, o godzinie 17 w Muzeum Narodowym przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie. Na ekspozycji prezentowane są wybrane prace finalistów Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, projektu realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

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Każde zdjęcie jest osobistą opowieścią autora o matematycznym wymiarze rzeczywistości. Czy matematyka może być inspiracją dla sztuki? Okazuje się, że tak. Prezentowane fotografie zapraszają do spojrzenia na świat z innej perspektywy – przez pryzmat geometrii, symetrii, rytmu i proporcji. Pokazują, że matematyka jest obecna nie tylko w podręcznikach, ale także w naturze, architekturze i codziennych doświadczeniach. Pomysłodawczynią projektu jest prof. Małgorzata Makiewicz, która stworzyła koncepcję fotoedukacji matematycznej – metody łączącej edukację matematyczną z twórczą interpretacją obrazu.

– Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się przekonać, że nauka może zachwycać, inspirować i pobudzać wyobraźnię – zachęcaja organizatorzy.

(K)

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