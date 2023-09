„Maszyneria Fajbusiewicza”. Wystawa urządzeń niezwykłych [GALERIA]

Plakat zapowiadający wernisaż. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Już w najbliższą sobotę (23.09) w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie nastąpi otwarcie stałej wystawy prezentującej zbiór maszyn do pisania oraz związanych z nimi przedmiotów.

– Na wystawie pokażemy 43 najciekawsze urządzenia jak maszyny do pisania i maszyny pokrewne – wyjaśnia Sabina Wacławczyk, kuratorka wystawy. – Zostały wybrane z ponad 300 sztuk, które przekazał Muzeum Techniki ich kolekcjoner Michał Fajbusiewicz. Są to urządzenia niezwykłe i za każdym z nich kryje się historia techniki, wynalazczości, konkurencji i przemian społecznych.

Wystawa przybliża zasady działania, rozwój i wygląd maszyn do pisania. Oprócz wczesnych maszyn zostanie również zaprezentowana współczesna maszyna do pisania nawiązująca stylistyką do filmu „Barbie”.

W muzealnych gablotach znajdą się również przedmioty związane z pisaniem na maszynie. Będą to np. specjalne taśmy, podręczniki, reklamy, a nawet kartki pocztowe.

Uroczyste otwarcie wystawy uświetni swoją obecnością darczyńca kolekcji Michał Fajbusiewicz, dziennikarz telewizyjny, scenarzysta, realizator filmowy, autor kultowego „Magazynu Kryminalnego 997”.

Wernisaż odbędzie się 23 września o godz. 16. Wstęp bezpłatny. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI