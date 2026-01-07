Malarskie poszukiwanie harmonii w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej

Fot. Anna Gniazdowska

W środę o godz. 18 w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej w Szczecinie rozpocznie się wernisaż malarstwa Teresy Zalewskiej pod hasłem "Dojrzewająca".

REKLAMA

Teresa Zalewska, lekarz psychiatra, od 30 lat pracuje z pacjentami i pomaga im zmierzyć się z ich traumami i tragediami. W zachowaniu zaangażowania w docenianą przez pacjentów pracę pomaga jej malarstwo, które traktuje nie tylko jako hobby, ale też jako jej własny element terapii. Prawdziwa miłość do malowania pojawiła się u niej w 2019 roku. Wtedy po raz pierwszy sięgnęła po pędzel, sztalugę i zaczęła tworzyć wspólnie ze swoimi pacjentami. Jej dorobek twórczy liczy obecnie ponad 80 obrazów. Wśród nich znajdujemy pejzaże, widoki, miejsca prawdziwe i związane z naturą. Sztuka jest dla Teresy Zalewskiej formą dialogu z naturą i emocjami człowieka. Łączy w swojej twórczości wrażliwość estetyczną z doświadczeniem obserwacji świata realnego i wewnętrznego. Inspiracje czerpie zarówno z pejzażu, jak i z bogactwa tradycji malarskich, reinterpretując je we współczesny sposób. Jej obrazy charakteryzują się wyrazistą paletą, ekspresyjną fakturą oraz operowaniem światłem i kolorem. Jej twórczość jest świadectwem poszukiwania harmonii między ruchem, ciszą i głębokim przeżyciem estetycznym.

(as)

REKLAMA