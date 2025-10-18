Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza

W Pałacu Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie nagrywano sceny balu. Fot. archiwum Heleny KWIATKOWSKIEJ

Zakończyły się zdjęcia do najnowszego filmu dokumentalnego pt. „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza”, opowiadającego o życiu i twórczości Eryka von Zedtwitz – dyplomaty, dziennikarza, malarza marynisty, mieszkającego i tworzącego w Międzyzdrojach.

REKLAMA

Artysta, w wieku 39 lat, całkowicie poświęcił swoje życie sztuce. W 1926 r. osiedlił się nad Bałtykiem, porzucając karierę dziennikarza i dyplomaty w Monachium. Otworzył pracownię i malował głównie obrazy o tematyce morskiej. Szybko zyskał popularność. Po wojnie przyjął polskie obywatelstwo i pozostał w ukochanych Międzyzdrojach aż do śmierci w 1965 r., gdzie też – zgodnie ze swoją wolą – został pochowany. W 2010 r. syn von Zedtwitza, Hans, podarował miastu 14 dzieł ojca, które stanowią dziś stałą ekspozycję w Międzynarodowym Domu Kultury.

Postać malarza postanowiła przedstawić Helena Kwiatkowska, wieloletnia dziennikarka, producentka i autorka programów telewizyjnych, reportaży oraz dokumentów, w tym entuzjastycznie przyjętych przez publiczność obrazów pt. „Johannes Quistorp” (w 2023 r.) oraz „Imperium Stoewerów” (w 2024 r.), ukazujących historię szczecińskich przedsiębiorców. Scenariusz powstał na podstawie materiałów zebranych w ciągu 20 lat przez Juliannę Rogowską, cenioną regionalistkę.

W filmie o artyście z Międzyzdrojów udział biorą: Andrzej Oryl (w roli hrabiego) i Margarete Nyczka (jako Teodora von Zedtwitz) oraz popularni aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie – Maciej Litkowski, Konrad Pawicki, Wojciech Sandach i Jacek Piątkowski; statyści – członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcyjnego METRUM, grupy RetroVibes, a także eksperci. Narrator – Michał Dębowski, Pomysł i teksty – Julianna Rogowska, scenariusz i reżyseria – Helena Kwiatkowska, zdjęcia – Bartosz Jurgiewicz i Łukasz Nyks, montaż – Łukasz Nyks, konsultacja biograficzna – Julianna Rogowska i Edda Gutsche, konsultacja z zakresu historii sztuki – Małgorzata Gwiazdowska, konstultacja kostiumograficzna – Olga Dąbkiewicz, asystentka kostiumograficzna, make-up – Małgorzata Zakrzewska.

Zdjęcia, oprócz Międzyzdrojów, kręcono w Wapnicy i Wicku oraz Szczecinie. Obecnie trwają prace nad montażem dokumentu. Film powstaje w ramach projektu pt. „Życie i twórczość Eryka von Zedtwitza, jako przykład wierności małej ojczyźnie, w odniesieniu do ludzkich decyzji i wyborów światopoglądowych obywateli zjednoczonej Europy” i jest dofinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Partnerem projektu są: Niemiecko-Polskie Forum Kobiet oraz Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach. Patronem medialnym jest Kurier Szczeciński. ©℗

(mok)

REKLAMA