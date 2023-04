Legenda Szczecina. Benefis Marka Czasnojcia [GALERIA]

Fot. Ryszard PAKIESER

– To legenda Szczecina – przedstawiała 26 kwietnia bohatera wieczoru w Książnicy Pomorskiej Anne Kolmer ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie”. Marek Czasnojć, bo o nim mowa, obchodzi 60-lecie swojej pracy zawodowej. Fotoreporter, dziennikarz i artysta fotografik podczas benefisu opowiadał o swoim życiu i pasji, jak jest fotografia.

Marek Czasnojć jest autorem ponad 50 albumów fotograficznych poświęconych m.in. Szczecinowi, morzu i szeroko pojętej gospodarce morskiej. Urodzony w Trokach koło Wilna w 1942 roku, w 1961 związał się ze Szczecinem. Przez sześć lat pływał na dalekomorskich statkach rybackich. Pracując na morzu, nawiązał kontakt z prasą, głównie ówczesnym „Tygodnikiem Morskim”, „Morzem” i „Głosem Szczecińskim”. Od 1963 roku na łamach tych gazet publikował zdjęcia i artykuły z łowisk Morza Północnego i Georges Banku. Następnie, już jako fotoreporter miesięcznika „Morze” i tygodnika „Czas”, brał udział w regatach wielkich żaglowców na pokładzie „Daru Pomorza” i „Daru Młodzieży”, skąd relacjonował przebieg regat Operation Sail, a potem The Tall Ships’ Races.

Wielokrotnie przebywał na dalekich łowiskach Oceanu Atlantyckiego, Pacyfiku czy Morza Beringa. Z tych podróży powstały liczne publikacje prasowe i albumowe – „Świat wielkich żagli”, „Żaglowce świata” oraz inne dotyczące wielkich żaglowców. Z kolei album „Pożegnanie z morzem” opowiada o, niestety, już nieistniejącej, dalekomorskiej flocie rybackiej.

Marek Czasnojć jest również autorem licznych albumów poświęconych Szczecinowi i Pomorzu Zachodniemu. To m.in.: „Morski Szczecin”, „Szczecińskie metamorfozy”, „Szczecin jak na dłoni”, „Szczecin w czasach PRL-u”, „Magiczny Szczecin”. Do innych jego prac zaliczyć można: „Bałtyk”, „Pomorze Zachodnie”, „Świnoujście” czy wydany w ubiegłym roku „Stargard”. To także „Historia pod żaglami” – album i wystawa w salach Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Niedawno do druku trafił kolejny album autora poświęcony Szczecinowi: „Nasz dom Szczecin”. Ma się ukazać w końcu maja, jak zapowiedział obecny na spotkaniu Mirosław Sobczyk, szef wydawnictwa ZAPOL.

Benefis, który zgromadził m.in. znajomych i przyjaciół Marka Czasnojcia, przygotowała Książnica Pomorska wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP „Pomorze Zachodnie”.

(ek)