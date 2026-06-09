Kto pokieruje Teatrem Współczesnym? Miasto ogłosiło konkurs

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Ogłoszono nabór na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie. Kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem w zarządzaniu kulturą, przedstawić wizję rozwoju instytucji na kolejne sezony artystyczne i złożyć dokumenty do 20 lipca.

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Do zadań nowego dyrektora Teatru należeć będzie między innymi: zarządzanie instytucją, reprezentowanie jej na zewnątrz, gospodarowanie mieniem i majątkiem, podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy.

Osoby ubiegające się o to stanowisko powinny posiadać udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych prowadzących działalność kulturalną jako działalność statutową lub podmiotach, których przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności w zakresie tworzenia, upowszechniania lub organizowania działalności artystycznej.

Wymagane jest również m.in. wykształcenie wyższe, znajomość aktów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, funkcjonowania publicznych instytucji kultury, finansów i zamówień publicznych.

Wśród dodatkowych wymagań na stanowisko dyrektora szczecińskiego Teatru Współczesnego znalazły się między innymi: znajomość języka obcego, ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania i marketingu, zarządzania w kulturze, finansów publicznych oraz doświadczenie w planowaniu, przygotowaniu, realizacji lub nadzorze nad inwestycjami budowlanymi, obejmujące współpracę z wykonawcami, projektantami, nadzorem inwestorskim, kontrolę harmonogramów i budżetów oraz znajomość procedur formalno-prawnych związanych z procesem inwestycyjnym.

Kandydaci ubiegający się o to stanowisko będą musieli również złożyć m.in. pisemne opracowanie koncepcji programowej, funkcjonowania i rozwoju Teatru Współczesnego (Strategiczny Program Działania Instytucji) obejmujący okres czterech sezonów artystycznych – od 1 września 2027 r. do 31 sierpnia 2031 r.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do 20 lipca 2026 r.

(K)

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