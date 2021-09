Ksiądz Maciej Czaczyk i raper Tau nagrali utwór. Do filmu o Wyszyńskim

Takiej współpracy polskiej scenie muzycznej jeszcze nie było! Raper Tau nagrał utwór z Maciejem Czaczykiem, obecnie księdzem katolickim, niegdyś laureatem popularnego telewizyjnego talent show. Ich wspólny singiel, zatytułowany „Wielkie Serce”, zapowiada film pt. „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”.

Opowieść ta pojawi się w kinach 17 września. Zobaczymy w nim m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Idę Nowakowską czy Adama Fidusiewicza. Do internetu trafił teledysk do wspomnianej piosenki, zrealizowany w Towarzystwie Opieki dla Ociemniałych w Laskach.

Film promuje wspomniany singiel „Wielkie Serce”, gdzie w refrenie zaśpiewał właśnie ks. Maciej Czaczyk. Telewidzowie doskonale pamiętają go z programu „Must Be The Music” - zwyciężył wtedy w drugiej edycji konkursu, w 2011 roku. Po tym sukcesie wydał płytę w dużej wytwórni fonograficznej, we współpracy z m.in. Robertem Jansonem, liderem i kompozytorem Varius Manx. Ostatecznie zrezygnował jednak z kariery w show-biznesie. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał dwa lata temu, a obecnie pracuje w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu.

Warto dodać, że gry na gitarze uczył Macieja Czaczyka, przez kilka lat, Waldemar Baranowski ze szczecińskiego zespołu After Blues. Panowie również czasami razem występowali na koncertach.

(MON)