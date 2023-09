Krótka historia willi Westendu

Fot. Agata JANKOWSKA

„Wille Łękna w przestrzeni architektonicznej Szczecina” to temat wykładu, jaki odbył się we wtorek 19 września w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Historie pięknych budowli dawnego Westendu zaprezentował prof. Paweł Gut. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2023.

Była to okazja, by posłuchać o historii Łękna i zapoznać się z pierwszymi planami zagospodarowania dzielnicy. Prof. Gut omówił także historie i projekty poszczególnych willi – zarówno tych istniejących do dziś, jak i tych, których nie ma już na mapie Szczecina. Jako pierwsze omówione zostały wille drewniane, które budowano przed 1873 rokiem. W latach 80. i 90. XIX wieku bogate mieszczaństwo Szczecina zaczyna stawiać wille murowane. Wśród nich powstawały: wille w stylu włoskiego neorenesansu, jak ta wzniesiona w latach 1887-1888 dla kupca Wilhelma Dilgera; wille klasycystyczne, których przykładem jest projekt fasady willi Astoria z 1876 r.; wille barokowe, renesansowe (przykładem jest dzisiejsze Liceum Katolickie przy alei Wojska Polskiego 76); wille – bajeczne zameczki czy landhausy. Na koniec prof. Paweł Gut omówił projekty okazałych willi Augusta Lentza, w tym tej najsłynniejszej z 1888 roku i działającej dziś jako instytucja kultury. Natomiast w budynku przychodni przy alei Wojska Polskiego 72 mieściła się od 1931 roku klinika chorób kobiecych doktora Schallehna.

Po wykładzie uczestnicy odbyli krótką wycieczkę po magazynach archiwum, można było także zapoznać się z oryginalnymi planami omawianych budynków. Wykład to pokłosie wystawy, która była dostępna w Willi Lentza od grudnia 2022 do kwietnia br. ©℗

(aj)