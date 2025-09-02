Kręcą serial w Szczecinie. Filmowcy polubili miasto

Fot. Anna Gniazdowska

Szczecin ponownie zagra w filmie. Ekipy filmowców na ulicach miasta pracują od kilku dni. Ostatniego dnia sierpnia można ich było spotkać w rejonie ul. Bytomskiej, a we wtorek na Wałach Chrobrego.

- Jest nam bardzo miło, że możemy gościć w waszym mieście - mówią osoby zaangażowane w produkcję. - Przyjechaliśmy tutaj na kolejne dni zdjęciowe realizować serial fabularny o wątku detektywistycznym. Zwiedzamy tereny zabytkowe w centrum Szczecina, podziwiamy architekturę, bo jest naprawdę przepięknie. Teraz sceny mamy właśnie na Wałach Chrobrego, gdzie cały lokal idealnie wczuł się w klimat. To kolejne miasto na mapie Polski, gdzie jesteśmy. Wcześniej byliśmy w Gdańsku, zdjęcia rozpoczynaliśmy w Warszawie.

Jak podkreślają filmowcy, Szczecin ma wyjątkową architekturę i przestrzeń, która jest niepowtarzalna. Choć nie chcieli zdradzić nic o nowej produkcji, wiemy, że chodzi o serial „Morfeusz”.

W filmie zagrają lokalni statyści.

- Bardzo miło jest usłyszeć, jak się cieszą z możliwości przyjścia na plan, zobaczenia czegoś nowego, stworzenia też fajnej historii, ale i ze spełnienia marzeń - przyznają członkowie ekipy filmowej. - Dużo osób mówiło, że marzyło, by wystąpić choćby na trzecim planie, zobaczyć jak to wszystko się odbywa od podstaw. A nam miło jest spełniać czyjeś marzenia i poznawać nowych ludzi.

W Szczecinie przy filmie pracować będą jeszcze kilka dni. 12 września w godzinach 11-15 nagrania odbędą się w rejonie zajezdni tramwajowej Golęcin na ul. Wiszesława.