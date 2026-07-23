„Krąg”na Podlaskiej Oktawie Kultur

Folklor Pomorza Zachodniego zachwycił na Podlasiu. Fot. materiały organizatora

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” powrócił właśnie z prestiżowego festiwalu Podlaska Oktawa Kultur w Białymstoku – jednego z największych i najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w Polsce, organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury. Festiwal gromadzi zespoły z kraju i zagranicy, prezentując różnorodność tradycji, muzyki i tańca wielu regionów świata.

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– Podczas tegorocznej XVIII edycji festiwalu mieliśmy zaszczyt reprezentować Pomorze Zachodnie oraz Szczecin – relacjonują przedstawiciele ZPiT „Krąg”. – Nasz koncert spotkał się z wyjątkowo entuzjastycznym przyjęciem publiczności, a warsztaty tańców pomorskich, które przeprowadziliśmy, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Publikowane w mediach społecznościowych nagrania, zdjęcia i komentarze wskazują, że występ spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Został odebrany jako efektowna, energiczna prezentacja kultury naszego regionu.

Zespół powstał w 1969 r. Tworzy go grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, których łączy wspólna pasja – miłość do polskich pieśni i tańców. Jest laureatem licznych konkursów i festiwali folklorystycznych.

– Od września rusza nabór do nowych grup początkujących – tanecznych i wokalnych – informuje ZPiT „Krąg”. – Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem przygody z folklorem Pomorza Zachodniego.

(K)

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