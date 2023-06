Konkurs „Treat’art” dla uczniów. Wykonaj plakat, napisz scenariusz

Mów przez sztukę – zachęca Młodzieżowa Rada Miasta, organizator konkursu. Fot. archiwum

W konkursie „Treat’art” młodzi szczecinianie mogą wyrazić swoje umiejętności artystyczne w dwóch kategoriach: praca plastyczna oraz treatment scenariusza teatralnego. Jego organizatorami są: Młodzieżowa Rada Miasta, Teatr Współczesny i Inkubator Sektorów Kreatywnych. Tematem konkursu jest „Młody człowiek we współczesnym świecie”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych ze Szczecina. Na młodych autorów czekają interesujące nagrody: dla trzech zwycięzców konkursu w kategorii praca plastyczna przewidziano bilety na wybrany spektakl w Teatrze Współczesnym. Wyróżnione prace zostaną także zaprezentowane na wernisażu, podczas premierowego wydarzenia „Treat’artu”, następnie wędrować będą po różnych ośrodkach kulturalnych w Szczecinie i okolicach – w formie ruchomej wystawy.

Wyróżnieni w pierwszym etapie konkursu na scenariusz teatralny otrzymają zaproszenie do udziału w warsztatach udoskonalających umiejętności scenariopisarskie. Szkolenia, które mają przygotować autorów do przekształcenia swojego treatmentu w scenariusz, odbędą się pod bacznym okiem reżyserki i pisarki Anny Mazurek z Teatru Współczesnego. To również zadanie drugiego etapu konkursu w tej kategorii, którego zwieńczeniem będzie wystawienie czytania performatywnego scenariusza przez zwycięską grupę w Teatrze Małym we wrześniu 2023 roku oraz darmowe bilety na wybrany spektakl w Teatrze Współczesnym.

Wystawienie sztuki przez autorów nagrodzonego przez jury scenariusza planuje się na 9 września 2023 roku. Jednak wcześniej – 2 września odbędzie się gala konkursowa w INKU.

Młodzież chcąca dopytać o więcej szczegółów może się kontaktować z Klaudią Kucą z Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin pod numerem telefonu 724 168 499 lub drogą e-mailową mateusz.zajdecki.social@gmail.com.

Prace plastyczne należy dostarczać do 15 sierpnia, a treatment scenariusza do 16 czerwca.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Filharmonia Szczecińska oraz Akademia Sztuki w Szczecinie objęli patronat nad konkursem. Artystycznym zmaganiom młodzieży kibicuje również Mecenat Miasta Szczecin.

(kel)