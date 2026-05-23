Koncert w rytmie Filipinek

Data publikacji: 23 maja 2026 r. 21:47
Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2026 r. 22:03
Fot. Ryszard PAKIESER  

„Koncert w rytmie zespołu Filipinki” odbędzie się w niedzielę 24 maja o godz. 17 w Restauracji Jachtowa przy ul. Lipowej w Szczecinie. Wstęp wolny.

To kolejna propozycja z cyklu „Stołczyńskie inspiracje”. Piosenki z repertuaru Filipinek zaprezentują wykonawcy Koła Muzycznego Katarzyny Szul z Domu Kultury Skolwin, historię zespołu przybliży Iwona Kanciała, w klimat minionych lat wprowadzą przedstawiciele grupy Retro Vibes. Będzie też koncert w wykonaniu akordeonistów Młodzieżowego Szczecin Accordion Band. W trakcie wydarzenie można wesprzeć młodych muzyków, którzy zbierają środki na zakup akordeonów.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku oraz Hotel i Restauracja Jachtowa.

(K)

