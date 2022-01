Koncert w Przeclawiu: Bohosiewicz i MM

Sonia Bohosiewicz wystąpi w piątek (21 stycznia) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu (przy ul. Rekreacyjnej 1) o godz. 19. To będzie koncert pt. „10 SEKRETÓW MARILYN MONROE”.

„Oczywiście wiecie, że była najsłynniejszą blondynką świata, symbolem seksu, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodzkich gwiazd, że prawdopodobnie popełniła samobójstwo, że śpiewała prezydentowi Kennedy’emu „Happy Birthday”, że prawdopodobnie była jego kochanką, że w ogóle miała facetów na pęczki, że tak pięknie podmuch wiatru unosił jej sukienkę, że miała najpiękniejszy uśmiech świata, że… Wielu rzeczy jednak o niej nie wiecie” – informują organizatorzy.

Zatem sekrety wielkiej gwiazdy zostaną opowiedziane i wyśpiewane przez Sonię Bohosiewicz. Ale nie tylko. W repertuarze koncertu znajdą się, poza utworami Marilyn Monroe, również piosenki Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry, w tym te znane publiczności z filmu Janusza Majewskiego – „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, m.in.: „I wanna be loved by you”, „On the Sunny Side of the Street”, „New York, New York”, „I’ve got you under my skin” czy „I’m beginning to see the light”. Artystce na scenie towarzyszyć będzie zespół w składzie: Fabian Włodarek – fortepian, Michał Walczak – gitara, Piotr Górka – kontrabas, Frank Parker – perkusja.

(MON)