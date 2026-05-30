Komedia romantyczna, ale inna. Wszystkie sprawki pewnej pary

W jednym z ostatnich wydań Boston Globe ukazało się ogłoszenie o zaręczynach Roberta Pattinsona i Zendayi. Ta aktorska para bierze ślub w… najnowszym filmie „Drama” w reżyserii Kristoffera Borgli, twórcy m.in. „Dream Scenario”. Ten film serwuje widzom niezwykle odświeżające spojrzenie na gatunek, którzy wszyscy kochają, nawet jeśli nie chcą się do tego przyznać.

„Drama” to komedia romantyczna dla ludzi o bardzo mocnych… sercach. Opowiada o pozornie idealnej parze, którą dopada kryzys, kiedy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Wtedy okazuje się, jak cienka jest granica między miłością i nienawiścią. To banał… ale jakże prawdziwy.

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad „i”. No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć?

„Dramę” obejrzymy w kinie „Pionier” w sobotę o g. 16 i w niedzielę o g. 14.30.

