Kolejny Szczeciński Salon Poezji. Przyjedzie Agata Tuszyńska

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza w czwartek o godz. 17.30 na spotkanie z Agatą Tuszyńską – poetką, pisarką i reportażystką, od lat podejmującą w swojej twórczości temat pamięci, losu i tożsamości. Podczas wydarzenia w Sali Anny Jagiellonki. Agata Tuszyńska przeczyta poezje Ewy Lipskiej oraz własne utwory.

REKLAMA

Agata Tuszyńska jest autorką siedmiu tomów poezji, w tym najnowszego zbioru „Niesny” (2022), a także licznych książek reporterskich i biograficznych. Wśród nich znajdują się m.in. „Narzeczona Schulza”, „Oskarżona Wiera Gran”, „Bagaż osobisty. Po Marcu.” czy „Rodzinna historia lęku”.

Jej twórczość była tłumaczona na wiele języków, a sama autorka współpracowała z najważniejszymi pismami literackimi i kulturalnymi w Polsce oraz za granicą, m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Odrą”, „Zeszytami Historycznymi”, „Zeszytami Literackimi” czy paryską „Kulturą”. Była stypendystką m.in. Columbia University, Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej.

Laureatka Nagrody Polskiego PEN Clubu, odznaczona Francuskim Orderem Sztuki i Literatury oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, pozostaje jedną z najważniejszych współczesnych autorek podejmujących dialog z pamięcią i historią.

Spotkanie w ramach Szczecińskiego Salonu Poezji poprowadzi Michał Józef Kawecki.

(as)

REKLAMA