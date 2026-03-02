Kolejny szczeciński fotograf doceniony

Zdjęcie z cyklu „BUMP” Bartosza Mateńki zwyciężyło w międzynarodowym konkursie fotograficznym. Fot. Bartosz MATEŃKO

Bartosz Mateńko, absolwent wydziału operatorskiego łódzkiej Filmówki został doceniony przez jurorów prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Fotografii Artystycznej (The International Artistic Photography Awards 2026 – IAPA). Zdjęcie z cyklu „BUMP” zwyciężyło w kategorii Reportaż. Fotograf pokazuje w nim świat polskiego wrestlingu.

Bartosz Mateńko to artysta i przedsiębiorca ze Szczecina. Zajmuje się reportażem i fotografią uliczną. Nagrodzone przez jury IAPA zdjęcie przedstawia moment walki na ringu, w której jeden z zawodników zostaje rzucony na stół pokryty świetlówkami. Ta sama fotografia została nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo 2025.

The International Artistic Photography Awards to jeden z najważniejszych międzynarodowych konkursów fotografii artystycznej. W jury tegorocznej edycji zasiedli uznani artyści i eksperci, m.in. GMB Akash – jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych fotografów, Federico Scarchilli – profesor fotografii i teoretyk sztuki wizualnej, oraz cenieni twórcy o ugruntowanej pozycji w świecie sztuki współczesnej – Eric M. Renard, Salem AlSawwafi czy Shyjith Cheriyath.

Powstał również film inspirowany nagrodzonym cyklem fotografii, którego reżyserem jest również B. Mateńko. Obraz jest opowieścią o ludziach, którzy na co dzień zajmują się zwykłymi sprawami: praca, rodziną, a wieczorami wchodzą na ring i zamieniają się w wrestlerów.

Film będzie miał oficjalną premierę wiosną w Kinie Pionier 1907. Pokazowi towarzyszyć będzie także wystawa fotografii z nagradzanego cyklu. Później produkcja bedzie pokazywana w ramach rożnych festiwali filmowych. ©℗

(aj)

