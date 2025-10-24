Koi, porusza, inspiruje. Blue Bossa w Policach

W sobotę o g. 19 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach zagra zespół Blue Bossa.

Senna bossa-nova, która koi, porusza, inspiruje i przenosi w czasie wprost do Ameryki Łacińskiej lat 60. ubiegłego wieku. W muzyczną podróż przez świat jazzu i brazylijskich rytmów publiczność zabierze zespół Blue Bossa. Zespół tworzą artyści, których łączy zamiłowanie do wyjątkowego rodzaju muzyki – niepowtarzalnej fuzji dźwięków powstałych z połączenia jazzu i brazylijskich rytmów. Przygotowując utwory, muzycy dołożyli starań, aby jak najwierniej oddać charakter i brzmienie gatunku, jednocześnie zachowując wyraźnie zaakcentowaną półnutkę indywidualizmu.

Blue Bossa to: Maciej Bosy Marcinkowski – saksofon, Ireneusz Leciejewski – gitara, Adam Dziewiałtowski-Gintowt – instrumenty perkusyjne.

