"Kogut w rosole", czyli świetna zabawa gwarantowana. Mamy bilety do wygrania!

Szczeciński Teatr Polski od ubiegłego tygodnia, po zasłużonej, wakacyjnej przerwie, znów wystawia spektakle! Dzisiaj można u nas wygrać zaproszenia na prawdziwą, komediową petardę, cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem widzów. To przedstawienie pt. "Kogut w rosole". To spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych! Będzie go można obejrzeć już 9,10 i 11 września w "Scenie na Łasztowni" przy ul. Energetyków.

- Sztuka Samuela Jokica jest komedią, która w lekki, niewymuszony sposób, bez grożącego palca mówi o egzystencjalnych problemach, z którymi konfrontowane są wszystkie współczesne społeczeństwa przemysłowe w Europie i na całym świecie. Chciałbym, aby sprawiła Państwu dużo radości, a równocześnie była okazją do refleksji. Nie lubię teatru, który poucza, nudzi i udaje, że zna recepty na poprawienie świata - mówi Marek Gierszał, reżyser przedstawienia.

Spektakl opowiada o siedmiu bezrobotnych mężczyznach, którzy wpadają na niebanalny pomysł wyrwania się z beznadziei i zakładają ... grupę striptizerską. Zapewniam, że podczas przedstawienia zabawa jest znakomita - trzeba się przygotować na mnóstwo humoru i salwę śmiechu oraz na - uwaga, uwaga! - gorący show... W przedstawieniu występują: Grzegorz Suski, Adam Dzieciniak, Sławomir Kołakowski, Mateusz Kostrzyński, Jacek Piotrowski, Zbigniew Filary i Dariusz Majchrzak.

Po premierze spektaklu dziennikarz "Kuriera Szczecińskiego", Bogdan Twardochleb, tak pisał o przedstawieniu: "Mocną stroną spektaklu jest choreografia, z którą zgrabnie radzą sobie wszyscy aktorzy. Emocje potęguje scenografia i reżyseria światła, dzięki czemu przenosiny bohaterów ze świata beznadziei w świat do zdobycia zyskują na sugestywności".

(MON)