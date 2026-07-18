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Kobieta, saksofon, groove. Candy Dulfer na finał Szczecin Jazz 2026

Data publikacji: 18 lipca 2026 r. 08:16
Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2026 r. 08:16
Kobieta, saksofon, groove. Candy Dulfer na finał Szczecin Jazz 2026
Fot. Ryszard PAKIESER  

W sobotę o g. 19 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie rozpocznie się wielki finał Szczecin Jazz 2026 – zagra „Królowa Saksofonu”, Candy Dulfer.

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Candy Dulfer to marka sama w sobie. Od czasu nominowanego do nagrody Grammy debiutanckiego albumu „Saxuality” holenderska artystka nie schodzi z największych scen świata. Jej charakterystyczne brzmienie saksofonu stało się znakiem rozpoznawczym współczesnego jazzu, funku i popu.

Światową popularność przyniósł jej kultowy utwór „Lily Was Here”, nagrany z Dave’em Stewartem z Eurythmics. Na przestrzeni lat współpracowała z największymi gwiazdami muzyki – m.in. Prince’em, Van Morrisonem, Pink Floyd czy Beyoncé. Prince mówił o niej: „When I want sax, I call Candy.”

Koncerty Candy Dulfer to połączenie wirtuozerii, funkowego groove’u i niezwykłej scenicznej energii.

(as)

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