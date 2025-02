Kobieta, która walczy o przetrwanie

W sobotę o g. 15.45 kino „Pionier” w Szczecinie gra głośny film „Dziewczyna z igłą” w reżyserii Magnusa von Horna.

Karoline, młoda pracownica fabryki stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i zostaje pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar – charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, pomagającej matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, Karoline podejmuje u Dagmar pracę jako mamka. Kobiety nawiązują niċ porozumienia, jednak świat Karoline rozpada się na kawałki, gdy odkrywa szokująca prawdę o swojej mocodawczyni.

Daria Sienkiewicz na portalu filmweb napisała: „Czym może być tytułowa igła? Narzędziem szwaczki, pozwalającym jej zarobić na chleb? Bronią, której użyje, by ocalić życie? Przyrządem chirurgicznym, gdy zdesperowana zdecyduje się usunąć ciążę? Z pewnością nie jest czarodziejską różdżką, za sprawą której świat stanie się lepszym miejscem. Hipnotyzująca „Dziewczyna z igłą” to nie tylko prowokujące do refleksji i skręcające wnętrzności gatunkowe arcydzieło. To również przerażające świadectwo historii, o której nie wolno nam zapominać”.

Współscenarzystą filmu (w duecie z Line Langebek) i reżyserem jest Magnus von Horn, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. „Intruz” – jego pierwszy pełnometrażowy film fabularny – zdobył m.in. nagrodę za scenariusz i reżyserię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i zapewnił reżyserowi Paszport Polityki. Polskojęzyczny „Sweat” znalazł się w oficjalnej selekcji MFF Cannes 2020, a także zdobył 6 statuetek na festiwalu w Gdyni, w tym Srebrne Lwy.

W „Dziewczynie z igłą” w rolę Karoline wcieliła się Vic Carmen Sonne („Godland”, „Królestwo: Exodus”), partneruje jej laureatka Srebrnego Niedźwiedzia („Komuna”) Trine Dyrholm, znana również z „Królowej Kier”.

Film Magnusa von Horna jest koprodukcją Danii, Polski i Szwecji dofinansowaną m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Polskim producentem jest Mariusz Włodarski z Lava Films.

Film powstał przy znaczącym zaangażowaniu polskich twórców (ponad 140 osób w niemal każdym pionie produkcji!). Jest duńskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

