Każdy ma swoje tempo. Rzecz o uważności

Spektakl „Tempo” duetu Głowa mała Fot. P. NYKOWSKI

Propozycja Sceny Antygrawitacja w Szczecinie: spektakl „Tempo” duetu Głowa mała. To przedstawienie dla widzów 1 – 5 lat. Obejrzymy je w sobotę o g. 10.30 oraz g. 12.

Tempo jest niezwykle ważnym elementem w muzyce. Bez niego żaden utwór nie zostałby wykonany w zgodzie z zamysłem kompozytora. Tempo to także element naszej codzienności. Dorośli żyją w szybkim tempie – śpieszą się do pracy, po zakupy, by odwieźć dziecko do przedszkola… Dzieci mają swoje tempo – chcą przyglądać się znalezionym na chodniku liściom i robakom. Gdy jakaś czynność pochłonie je w danym momencie, nie chcą poddawać się tempu, które wyznaczyli rodzice. „Tempo” to spektakl o uważności, o próbie pogodzenia tych dwóch światów – dzieci i dorosłych. A także o tym, że każdy z nas ma swoje tempo, w którym czuje się najlepiej.

(as)