Już w poniedziałek laureat Paszportu Polityki w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W najbliższy poniedziałek (24 lutego) o godz. 18.00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty) MBP odbędzie się spotkanie z Julem Łyskawą, laureatem Paszportu Polityki za powieść „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Lichtblau. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Książka “Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” opowiada o sennym miasteczku, w którym powstaje Jeffrey Waters. Z prowincjonalnych lasów trafia na pierwsze strony gazet i do kartotek FBI. Jego istnienie i nagła popularność budzą gorące emocje w amerykańskim społeczeństwie, a do matecznika Watersa zjeżdżają dziennikarze z całego kraju, ciekawscy fani i uduchowieni wyznawcy drzew. Szukają jego korzeni, za wszelką cenę starając się dociec, kim tak naprawdę jest on i jego stwórca oraz co to znaczy dla przyszłości świata. Ale to przecież Ameryka, sny się tu spełniają, a niewiarygodne historie stają się rzeczywistością. Szalony i odważny debiut Jula Łyskawy jest groteskową sagą o przedziwnych mieszkańcach pewnej mieściny – rodzinach drwali i stolarzy, ukrywającym się przed światem rzeźbiarzu czy tajemniczym irlandzkim księdzu, któremu Matka Boska objawiła się pod postacią foki. To polifoniczna, pełna literackiej werwy powieść i przewrotna próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy świadome istnienie jest darem, czy brzemieniem?

Jul Łyskawa (ur. 1984) – kibic Legii i postmodernizmu, psychofan Darłówka. Druga rakieta rankingu DPL (Domowe Przymierze Literackie). Absolwent Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Publikował krótką prozę w „Akancie”, „Arteriach” i „Ha!arcie”. Zadebiutował w 2024 roku powieścią “Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”, za którą otrzymał Paszport Polityki.

