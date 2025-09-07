Jubileuszowy Turniej Tenorów za nami. Triumfował Davaasuren Dagvadorj [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

Davaasuren Dagvadorj został zwycięzcą 25. Wielkiego Turnieju Tenorów. Otrzymał aż 984 róże od publiczności. Był to niezwykły wieczór ze wspaniałą muzyką, z najbardziej znanymi ariami i fragmentami operetek oraz pieśniami neapolitańskimi.



Wielki Turniej Tenorów to koncert, na którym swoje wokalne talenty prezentuje ośmiu najlepszych tenorów z całego świata. Impreza organizowana jest przez Operę na Zamku. W sobotę 6 września odbyła się już 25. edycja wydarzenia, która była jednocześnie koncertem jubileuszowym.

Koncert rozpoczął się o godzinie 20.00 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec. Otworzył go dyrektor Opery na Zamku Jacek Jekiel. Przywitał publiczność i opowiedział kilka anegdot na temat trzech słynnych tenorów: Plácido Domingo, José Carrerasa i Luciano Pavarottiego. Podkreślił także, jak ważny i prestiżowy jest szczeciński Wielki Turniej Tenorów, czego dowodem była wypełniona po brzegi widownia Teatru Letniego.



W turnieju wystąpiło ośmiu wykonawców z całego świata. Losowanie kolejności występów odbyło się kilka dni wcześniej, podczas konferencji prasowej zapowiadającej wydarzenie. Jako pierwszy wystąpił Andrés Sánchez Joglar, reprezentant Kuby i Hiszpanii. Drugi był Polak Bartosz Nowak, trzeci - Chaoran Zuo z Chin, czwarty - Raman Hasymau z Czech, piąty - Hyojoong Yong, reprezentant Korei Południowej, szósty - Sebastian Mach z Polski, siódmy - Davaasuren Dagvadorj z Mongolii, ósmy - Xiaoyang Jin, reprezentant Chin.



Występ każdego ze śpiewaków poprzedzony był krótką prezentacją, w której artyści przedstawiali swoje sylwetki, mówili, jak ważna jest dla nich opera i jakie utwory wykonają podczas Wielkiego Turnieju Tenorów.



Zwycięzcą turnieju został tenor, który otrzymał największą liczbę róż od publiczności. Te wręczano widzom przy wejściu do Teatru Letniego. Najwięcej, bo aż 984 róże otrzymał reprezentant Mongolii, czyli Davaasuren Dagvadorj. Nagrodą dla zwycięzcy jest 15 tysięcy złotych. Davaasuren Dagvadorj został ponadto mianowany na Kawalera de Crescendo.



Dyrygentką sobotniego koncertu była Agnieszka Nagórka, a grała oczywiście Orkiestra Opery na Zamku.



Podczas Wielkiego Turnieju Tenorów każdy widz podczas głosowania nagradza swojego faworyta różą, a artysta, który zbierze ich najwięcej zostaje pasowany na rycerza. Niezmienna od lat i atrakcyjna formuła Wielkiego Turnieju Tenorów przyciąga co roku kilka tysięcy gości z różnych stron Polski, a wydarzenie to nie ma sobie równych. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. ©℗



(aj)