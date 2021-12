Jedyne takie „Otwarte Ogrody Sztuki”. W sobotę 4 grudnia obejrzymy wyjątkowy reportaż!

Ten pomysł na bardzo ciekawą imprezę ogrodową w Dobrej nie rozwijał się powoli, jako coś nowego, on eksplodował prawie natychmiast działaniami, które na początku można było oglądać tylko on-line. Tak w 2020 roku rozpoczęły się pierwsze imprezy cyklu „Otwarte ogrody”, wymyślonego i zorganizowanego przez Izę Dryjańską, prezes Stowarzyszenia Carpe Diem.

Czegoś takiego u nas nikt jeszcze nie robił. Pierwszy z projektów tego cyklu odbywał się pod hasłem „Otwarte Ogrody Sztuki”, a realizowany był w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Interreg VA przez Stowarzyszenie Carpe Diem w partnerstwie z gminami Blankensee i Dobra. Tegoroczna, druga edycja projektu również otrzymała dofinansowanie w ramach tego polsko-niemieckiego programu.

20 warsztatów on-line i 10 filmików

– Dwie edycje projektu „Otwarte Ogrody Sztuki” zrealizowaliśmy w przestrzeni publicznej i prywatnych ogrodach mieszkańców naszych partnerskich gmin – mówi Iza Dryjańska. – Z Regionalną Telewizją Internetową TVR nakręciliśmy łącznie 20 warsztatów on-line oraz 10 odcinków programu internetowego składającego się z filmowych wizytówek ogrodów, rozmów z właścicielami, zajęć ruchowych oraz warsztatów ogrodniczych, florystycznych, kulinarnych czy rękodzielniczych. Dodam, że warsztaty prowadzili: dr hab. inż. prof. ZUT Piotr Salachna, Rafał Staszczyk, Mira Kwaśniewska, Nicol Filon, Magdalena Sierguć, Joanna Świechowicz, Ewa Polak i Magdalena Pulwer, a zajęcia ruchowe: Elena Malinova, Malwina Biedzińska, Sylwester Sołtysiak, Katarzyna Pulwer i Damian Babkiewicz.

W maju tego roku udało się projekt „Z ogrodem w tle” zrealizować jako otwartą plenerową imprezę, która przyciągnęła wielu mieszkańców z obu stron granicy. Weekend Otwartych Ogrodów, sfinansowany w ramach grantów Funduszu Naturalnej Energii i gminy Dobra, obfitował w wiele wydarzeń: wycieczek po prywatnych ogrodach, warsztatów, zajęć ruchowych, pokazów florystycznych, pokazów artystycznych i konkursów. Odbyły się również dwa ekojarmarki, a weekend rozpoczął się śniadaniem na trawie. Wartością dodaną projektu było partnerstwo w realizacji wydarzenia 16 instytucji i organizacji.

Wystawa florystyczna inspirowana land artem

A w sobotę 4 grudnia pani Iza i Carpe Diem serdecznie zapraszają do obejrzenia ostatniego, specjalnego odcinka Otwartych Ogrodów. Będzie to reportaż z niezwykłego wydarzenia, jakiego również nikt jeszcze, chyba w całym kraju, nie wymyślił – wystawy florystycznej inspirowanej land artem, zrealizowanej w prywatnym ogrodzie. Wszystko co tam powstało, budziło zachwyt, przekonają się Państwo sami, oglądając film. A dzieła inspirowane sztuką ziemi stworzyli znakomici: floryści – dr hab. inż. prof. ZUT Piotr Salachna, Rafał Staszczyk (Pracownia Plantacja), Mira Kwaśniewska (Pracownia Maciejka), Maja Felińska, Alina Sendłak (Rękodzielnia Dmuchawce), Łukasz Wierzbiński i Wojtek Senderek (Kwiaciarnia Zielna), Łukasz Krytkowski (Kwiaciarnia Zielony Kombinat) oraz artyści plastycy: Aleksandra Gisges-Dalecka, Aldona Kunc i Lilianna Borowska. W wystawie gościnnie wziął udział artysta rzeźbiarz Romuald Wiśniewski, a ilustrowana ona była piękną muzyką rozrywkową w wykonaniu Marii Radoszewskiej i Waldemara Zielińskiego. Na 5. odcinek Otwartych Ogrodów zatytułowany „Inspirowany land artem” oraz na pozostałe odcinki i warsztaty on-line „Ogrody Sztuki” zapraszamy na stronę stowarzyszenia: facebook.com/stowarzyszeniecarpediem20.

Elizabeth von Arnim - słynna właścicielka ogrodu

A na zakończenie ogrodowej opowieści trzeba przypomnieć o angielskiej pisarce Elizabeth von Arnim, najsłynniejszej właścicielce ogrodu w obecnej gminie Dobra. To ona stała się inspiracją dla członków Stowarzyszenia Carpe Diem, do realizacji przyrodniczo-kulturalnych projektów. Ona na pewno otworzyłaby też szeroko bramę swego „niebiańskiego królestwa”, jak dzisiejsi właściciele podczas tegorocznej akcji. I osobiście witałaby każdego. We Francji powstaje praca naukowa poświęcona ogrodowi Elizabeth w dawnej wiosce Nassenheide, czyli dzisiejszych Rzędzinach. A w marcu przyszłego roku na ekranach pojawi się kontynuacja słynnego filmu „Downton Abbey”, który nie tylko swego czasu przywrócił pamięć o pisarce, ale pozyskał dla niej tysiące współczesnych wielbicieli na całym świecie. I ta wiadomość ucieszy zapewne też polskich miłośników filmu i naszej Elizabeth.

Projekt Otwarte Ogrody Sztuki – II edycja został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Patronat medialny: „Kurier Szczeciński”, Polskie Radio Szczecin, TVR Internetowa Telewizja Regionalna oraz portale: gminadobra24, powiatpolicki i dziennikpolicki.

Elżbieta Bruska